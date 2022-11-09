Конец света в трейлере второго сезона мультсериала «Корпорация „Заговор“»

Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона «Корпорации „Заговор“» (Inside Job). Это производственная комедия о попытках компании сделать всё, чтобы мир вокруг не узнал правду о том, что теории заговора на самом деле настоящие, а рептилоиды ходят вокруг нас.

Во втором сезоне в корпорацию возвращается Рэнд, отец главной героини Рэйган Ридли. Он становится главой и берёт все процессы в компании под своё управление. И теперь Рэйган нужно справляться не только с потоком бесконечных дел, но и с недовольством отца. А трейлер обещает зрителям массу экшена, головокружительных катастроф и неизбежный конец света.

Все серии второго сезона выходят 18 ноября.