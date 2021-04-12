Кузнец выковал Генри Кавиллу серебряный меч из «Ведьмака 3»

Польский кузнец Артур Высоцкий в честь завершения съемок второго сезона «Ведьмака» выковал Генри Кавиллу серебряный меч из The Witcher 3: Wild Hunt.
Это подарок актеру от администрации гмины Огродзенец, замок которой в измененном виде появлялся в финале первого сезона.
Длина клинка с посеребренным лезвием составляет 125 сантиметров, а вес — чуть менее 1,5 кг. Разумеется, навершие рукояти выполнено в форме волчьей головы.
Артур сделал каждый элемент меча вручную с помощью традиционных инструментов, поэтому на работу ушло несколько недель.
После выхода «Ведьмака» интерес к замку Огродзенец подскочил, им заинтересовались даже туристы из Японии или с Мадагаскара. Он стал настолько популярным, что в среднем в месяц его посещали 50 тысяч человек.
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