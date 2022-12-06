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    Лучшие сериалы 2022 года — по версии Metacritic

    6 декабря 2022
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    06.12.2022
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    0 минут на чтение
    «Андор», полуфинал сезона: Да пребудут с вами силовики 3

    Агрегатор Metacritic представил предварительный список лучших сериалов 2022 года. Для этого редакторы сформировали рейтинг на основе список лучших сериалов от крупных изданий, в том числе Indiewire, The New York Times, Polygon, TV Line, Vulture и других.

    Редакторы обработали списки 24 изданий по следующей формуле:

    • 3 балла за 1-е место;
    • 2 балла за 2-е;
    • балл, если сериал на позиции 3-10;
    • половина балла, если сериал попал в двадцатку неранжированного списка или десятку жанрового списка.

    В итоге в список лучших из лучших попали и фантастические сериалы. 11 место занял «Дом Дракона». Он делит позицию с «Начальной школой „Эббот“». А вот каким получился топ-10:

    1. «Лучше звоните Солу»
    2. «Разделение» 
    3. «Медведь»
    4. «Андор» 
    5. «Репетиция»
    6. «Псы резервации»
    7. «Барри»
    8. «Заговор сестёр Гарви»
    9. «Патинко»
    10. «Будет больно»

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