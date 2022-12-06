Агрегатор Metacritic представил предварительный список лучших сериалов 2022 года. Для этого редакторы сформировали рейтинг на основе список лучших сериалов от крупных изданий, в том числе Indiewire, The New York Times, Polygon, TV Line, Vulture и других.
Редакторы обработали списки 24 изданий по следующей формуле:
- 3 балла за 1-е место;
- 2 балла за 2-е;
- балл, если сериал на позиции 3-10;
- половина балла, если сериал попал в двадцатку неранжированного списка или десятку жанрового списка.
В итоге в список лучших из лучших попали и фантастические сериалы. 11 место занял «Дом Дракона». Он делит позицию с «Начальной школой „Эббот“». А вот каким получился топ-10:
- «Лучше звоните Солу»
- «Разделение»
- «Медведь»
- «Андор»
- «Репетиция»
- «Псы резервации»
- «Барри»
- «Заговор сестёр Гарви»
- «Патинко»
- «Будет больно»
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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