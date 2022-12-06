Агрегатор Metacritic представил предварительный список лучших сериалов 2022 года. Для этого редакторы сформировали рейтинг на основе список лучших сериалов от крупных изданий, в том числе Indiewire, The New York Times, Polygon, TV Line, Vulture и других.

Редакторы обработали списки 24 изданий по следующей формуле:

3 балла за 1-е место;

2 балла за 2-е;

балл, если сериал на позиции 3-10;

половина балла, если сериал попал в двадцатку неранжированного списка или десятку жанрового списка.

В итоге в список лучших из лучших попали и фантастические сериалы. 11 место занял «Дом Дракона». Он делит позицию с «Начальной школой „Эббот“». А вот каким получился топ-10: