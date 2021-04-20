Майкл Китон всё же сыграет Бэтмена во «Флэше» — теперь официально

Летом 2020 года издание The Wrap сообщало, что Warner Bros. ведёт переговоры с Майклом Китоном о роли в супергеройском боевике «Флэш». Многострадальную картину, сценарий которой много раз переделывали, всё-таки начали снимать — об этом рассказал в Instagram режиссёр проекта Андрес Мускетти (дилогия «Оно»).

До самого начала съёмок было не очень понятно, принял ли актёр приглашение, ведь коронавирусная пандемия повлияла на съёмочные графики самых разных проектов.

Но в итоге актёрское агентство подтвердило — да, Майкл Китон снимается во «Флэше». Он вернётся к роли Бэтмена.

По задумке, фильм должен представить концепцию Мультивселенной, в которой появятся несколько версий одного и того же персонажа. Сам фильм будет основан на сюжете комикса «Парадокс Флэшпоинта» 2011 года, в котором вселенная в очередной раз изменилась — из-за того, что Барри спас мать и переписал прошлое. Фильм также разовьёт сюжетную линию с Бэтменом Майкла Китона. Веротно, нас ждут и другие версии Бэтмена.

Фильм запланирован в прокат 4 ноября 2022 года.