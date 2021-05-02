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    Новости

    Манхва «Башня Бога» вернётся с перерыва летом 2021 года

    2 мая 2021
    Кот-император
    02.05.2021
    776
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    Манхва «Башня Бога» вернётся с перерыва летом 2021 года

    Сайт WEBTOON подтвердил, что публикация манхвы «Башня Бога» от автора SIU продолжится летом 2021 года. Осенью прошлого года выпуск корейского комикса был приостановлен из-за проблем со здоровьем у его автора. Автор SIU объявил в декабре того года, что из-за боли в правой руке он вынужден взять перерыв в работе, чтобы восстановиться.

    Автор манхвы «Башня Бога» под псевдонимом SIU – это корейский художник Ли Чон Хве. Манхва публикуется на сайт WEBTOON с 2010 года. Сюжет разворачивается в альтернативном мире, в котором люди живут в высокой башне. Они ничего не знают об окружающем мире, и ради исполнения своих желаний продвигаются вверх по башне, на этажи выше, где встречаются с многочисленными испытаниями.

    В 2020 году манхва была адаптирована: вышел аниме-сериал от студии TMS Entertainment, созданный совместно со стриминговым сервисом Crunchyroll. Аниме состояло из 13 эпизодов.

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    Кот-император
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