Манхва «Башня Бога» вернётся с перерыва летом 2021 года

Сайт WEBTOON подтвердил, что публикация манхвы «Башня Бога» от автора SIU продолжится летом 2021 года. Осенью прошлого года выпуск корейского комикса был приостановлен из-за проблем со здоровьем у его автора. Автор SIU объявил в декабре того года, что из-за боли в правой руке он вынужден взять перерыв в работе, чтобы восстановиться.

Автор манхвы «Башня Бога» под псевдонимом SIU – это корейский художник Ли Чон Хве. Манхва публикуется на сайт WEBTOON с 2010 года. Сюжет разворачивается в альтернативном мире, в котором люди живут в высокой башне. Они ничего не знают об окружающем мире, и ради исполнения своих желаний продвигаются вверх по башне, на этажи выше, где встречаются с многочисленными испытаниями.

В 2020 году манхва была адаптирована: вышел аниме-сериал от студии TMS Entertainment, созданный совместно со стриминговым сервисом Crunchyroll. Аниме состояло из 13 эпизодов.