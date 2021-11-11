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    #конкурсы и премии

    Марина и Сергей Дяченко стали лауреатами премии Rosetta за роман «Алёна и Аспирин»

    11 ноября 2021
    11.11.2021
    1145
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    Марина и Сергей Дяченко стали лауреатами премии Rosetta за роман «Алёна и Аспирин» 1

    Писатели-фантасты Марины и Сергей Дяченко стали лауретами недавно сформированной премии Rosetta Awards. Её учредили в 2020-м с целью признания достижений в области фэнтези и научной фантастики среди разных культур и языков. Премию ежегодно вручают и переводчику, и автору произведения.

    В этом году в номинации «Лучший переводной роман» победила книга «Алёна и Аспирин». На русском книга вышла ещё в 2006-м, а в 2020-м её перевела на английский Юлия Мейтова Херси. Книгу выпустило крупное американское издательство Harper Voyager.

    Вот как звучит аннотация:

    Однажды поздним вечером судьба сводит диджея Аспирина и десятилетнюю Алёну. После того, как он спасает ее от неминуемой опасности, она оказывается в его квартире. Но утром у Аспирина появляются зловещие сомнения. Кто такая Алёна? Маленькая мошенница? Предлог для гнусного шантажа? Или, может быть, давно потерянная дочь, о существовании которой он даже не подозревал? Кем бы ни была эта таинственная девушка,теперь она отказывается уходить.

    Началась игра в кошки-мышки.

    Премию вручили во время ежегодного конвента World Fantasy Convention 4 ноября 2021 года — в этот раз он проходил в Монреале (Канада). Из-за пандемии церемония прошла в онлайн-формате.

    Ранее победителями премии становились:

    • Роман The Disaster Tourist от TYun Ko-Eun (перевод с корейского Лиззи Болер)
    • Роман Vagabonds от Hao Jingfang (перевод с китайского Кена Лю)
    • Роман Red Dust от Yoss (перевод с испанского Дэвида Фрая)
    • Роман «Страна качества» (перевод с немецкого Джейми Сирл Романелли; выходил и в России)

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