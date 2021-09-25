Marvel подала в суд на наследников авторов комиксов, чтобы сохранить права на «Мстителей»

Marvel подала пять судебных исков на наследников нескольких авторов комиксов, чтобы сохранить единоличные права на персонажей франшизы «Мстители». По данным журналистов The Hollywood Reporter, были поданы ответные иски в отношении Ларри Либера, брата Стэна Ли, и наследников художников Стива Дитко, Джина Колана, Дона Хека, Дона Рико и Кита Деттуайлера. Ранее они подали жалобы, в которых требовали возвращения прав на целый ряд персонажей. Это касалось героев Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Чёрную вдову, Человека-муравья, Тора и Соколиного глаза. Требование издательства состоит в признании данных супергероев частью произведений, созданных в рамках работы по контракту. В таком случае создатели и наследники не смогут получить авторство, и оно формально останется за Marvel.

К примеру, наследники Стива Дитко подали извещение о прекращении действия прав на Человека-паука ещё в августе этого года. Согласно закону об авторском праве наследники могут запросить возврат прав после истечения установленного срока. У Человека-паука, появившегося в комиксах в 1962 году, этот срок истечёт уже в июню 2023-го. Другой пример — Ларри Либер, работавший сценаристом комиксов Marvel, подал иск в мае. К нему присоединились наследники создателей комиксов, включая авторы Чёрной вдовы Дона Рико. С ними будет работать Марк Тоберофф, который ранее представлял создателей Супермена Джерри Сигела и Джо Шустера в их попытках вернуть своей авторское право у DC. Свою защиту Marvel основывает на «Методе Marvel» — подход к совместной работе, который заключается в том, что издатели обсуждают задумки с авторами на самых ранних этапах, таким образом не давая создателям полную творческую свободу. На этой защите и строились предыдущие судебные разбирательства: в 2013 году Marvel сохранила за собой права на Призрачного гонщика.

Тогда же наследники Кирби уже предприняли попытки вернуть долю прав на Человека-паука, Людей Икс, Халка и Тора. Попытка также не была успешной, так как Кирби создавал материалы в рамках работы по контракту.