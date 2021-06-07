В начале лета издательство Marvel Comic объявило о запуске новой серии с красноречивым спойлером в заголовке — «Смерть Доктора Стрэнджа» (Death of Doctor Strange). Никаких других новостей о сюжете, серии, длительности пока нет, известна только дата старта.
С одной стороны, никакого отношения к Киновселенной комикс не имеет, а с другой — серию запускают за полгода до выхода «Доктора Стрэнджа: В Мультивселенной безумия», которая запланирована на март 2022 года. Может даже это будет мини-серия в шесть выпусков. При этом персонаж должен ещё появиться в третьем фильме про Человека-Паука.
Сейчас у Marvel Comics нет активной серии про Доктора Стрэнджа, герой фигурирует лишь в выпусках Strange Academy, где обучает магии новое поколение волшебников. Последнее крупное появление героя в комиксах было в серии про Кэрол Дэнверс, где Стрэндж также обучал её магии.
Издание ScreenRant предполагает, что Marvel Comics собирают поменять статус-кво для персонажа, приурочив эти события к новым фильмам. Возможно, новым Верховным магом станет Алая Ведьма или Капитан Марвел.
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