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    Новости

    Marvel решила убить Доктора Стрэнджа в комиксах — за полгода до выхода нового фильма

    7 июня 2021
    07.06.2021
    920
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    В начале лета издательство Marvel Comic объявило о запуске новой серии с красноречивым спойлером в заголовке — «Смерть Доктора Стрэнджа» (Death of Doctor Strange). Никаких других новостей о сюжете, серии, длительности пока нет, известна только дата старта.

    Marvel решила убить Доктора Стрэнджа в комиксах — за полгода до выхода нового фильма 1

    С одной стороны, никакого отношения к Киновселенной комикс не имеет, а с другой — серию запускают за полгода до выхода «Доктора Стрэнджа: В Мультивселенной безумия», которая запланирована на март 2022 года. Может даже это будет мини-серия в шесть выпусков. При этом персонаж должен ещё появиться в третьем фильме про Человека-Паука.

    Сейчас у Marvel Comics нет активной серии про Доктора Стрэнджа, герой фигурирует лишь в выпусках Strange Academy, где обучает магии новое поколение волшебников. Последнее крупное появление героя в комиксах было в серии про Кэрол Дэнверс, где Стрэндж также обучал её магии.

    Издание ScreenRant предполагает, что Marvel Comics собирают поменять статус-кво для персонажа, приурочив эти события к новым фильмам. Возможно, новым Верховным магом станет Алая Ведьма или Капитан Марвел.

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