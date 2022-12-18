Мэттью Лиллард и Джош Хатчерсон исполнят главные роли в фильме по игре Five Nights at Freddy’s

Deadline сообщает о пополнении в актёрском составе экранизации хоррор-игры Five Nights at Freddy’s от Blumhouse. Главные роли исполнят Мэттью Лиллард, известный по фильмам «Скуби-ду», «Крик» и «Хакеры», и Джош Хатчерсон, звезда «Голодных игры». Хатчерсон сыграет охранника Майка Шмидта, а Лиллард исполнит Уильяма Афтона. В актёрском составе также значатся Пайпер Рубио, которой досталась роль Эбби, сестры Майкла, и Мэри Стюарт Мастерсон («Бенни и Джун», «Жареные зеленые помидоры»), которая воплотит в фильме злодейку.

Сюжет оригинальной игры рассказывает про ночного охранника Майка, который пытается выжить в пиццерии «Freddy Fazbearʼs Pizza», спасаясь от оживших аниматроников.

Режиссером выступит Эмма Тамми, снявшая «Темную сторону» и «Закон и порядок». Создатель игровой франшизы Скотт Коутон также задействован в проекте. За спецэффекты и образы аниматроников будет ответственна компания Jim Henson’s Creature Shop, работавшая над созданием кукол для «Улицы Сезам» и «Маппетов», а также нал эффектами «Гарри Поттера», «Книги джунглей» и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

Съёмки стартуют в феврале 2023-го в Новом Орлеане.