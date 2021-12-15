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    Микробы научились «есть» пластик

    15 декабря 2021
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    Микробы научились «есть» пластик

    Во время проведения исследования, подробно рассматривающего разрушительное влияние человека на окружающую среду, исследователи обратили внимание, что микробы адаптируются к поеданию пластика. 

    Ученые обнаружили растущее число микробов, у которых появился фермент, растворяющий пластик. Эти микроорганизмы могут быть ключевым элементом для создания ферментов, которые помогут в утилизации определенных видов пластика и, соответственно, ослаблении пагубного влияния антропогенного загрязнения на окружающую среду.

    Вот что сказал доцент биологии Технического университета Чалмерса и соавтор исследования Алексей Железняк:

    Мы обнаружили множество свидетельств, подкрепляющих факт существенного соотношения способности глобального микробиома к разложению пластика с показателями загрязнения окружающей среды пластиком – это важная демонстрация того, как природа отвечает на оказываемое нами на нее давление.

    Ученым потребовалось взять образцы океанической воды в 67 различных локациях на трех разных глубинах, чтобы обнаружить поедающих пластик микробов. Команда выяснила, что на больших глубинах, где загрязнение пластиком серьезнее, наблюдаются более высокие уровни ферментов, растворяющих пластик.

    Они также выяснили, что около 60% ферментов были до этого неизвестны и оказались способны разлагать пластик ранее неизвестными способами. Команда надеется, что это открытие поможет создать ферменты, которые помогут разлагать более устойчивые виды пластика.

    Следующим нашим шагом будет испытание наиболее многообещающих кандидатов-ферментов в лаборатории для более подробного изучения их свойств и того, какой степени разложения пластика они могут достичь. Отталкиваясь от этого, можно создать микробные сообщества с конкретно нацеленными функциями разложения для определенных типов полимеров.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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