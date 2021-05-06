Millennium подыскала исполнительницу главной роли в «Рыжей Соне»

Многострадальный фильм «Рыжая Соня» по одноимённой серии комиксов про девушку-воительницу начинает обрастать деталями.

В 2019 году компания Millenium определилась с постановщицей — фильм пишет и снимает Джилл Солоуэй, известная по сериалу «Очевидное» и драме «Профессор Марстон и его Чудо-женщины». Она пришла на смену Брайану Сингеру, который долгое время был закреплён за фильмом, но в итоге покинул пост после обвинений в сексуальном насилии.

Теперь у картины появилась исполнительница главной роли — ею стала Ханна Джон-Кэймен, которая ранее сыграла Призрака в супергеройском боевике «Человек-Муравей и Оса», а также исполнила одну из главных ролей в сериале «Киллджойс».

Соавтором сценария выступила Таша Хо (Tasha Huo), которая сейчас работает над анимационным сериалом Tomb Raider для Netflix с Legendary.

Рыжая Соня — персонаж из той же вселенной Хайборийской эры, что и Конан. Однако, вопреки заблуждениям, её создал не «папа» Конана Роберт Говард. В его рассказе «Тень Вальгары» была героиня с похожим именем, но сам этот рассказ никак не связан ни с Конаном, ни с фэнтези. Настоящий создатель Сони — сценарист Рой Томас («Огонь и лёд», «Конан-разрушитель»). Он взял это имя, чуть-чуть переделал (была Red Sonya, а стала Red Sonja) и создал нового персонажа, своего рода «женскую версию» Конана.

Рыжая Соня дебютировала в комиксах Marvel о Конане в 1973 году (Conan the Barbarian #23). Согласно предыстории, разбойники напали на её поселение, сожгли дом и изнасиловали девушку. После пережитого кошмара девушка находит в себе силы стать воительницей (по другой версии, невероятной силой и навыками её наделила богиня Ската).

В 1985 году вышел фильм «Рыжая Соня», в котором роль воительницы сыграла Бриджитт Нильсен, а её спутника Калидора, похожего на Конана, — Арнольд Шварценеггер. Фильм не имел особого успеха — критики высмеяли его как откровенно китчевое и дешёвое подражание «Конану», хотя со временем он начал восприниматься с доброй ностальгией.