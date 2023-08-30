Netflix опубликовал финальный трейлер ТВ-адаптации «Ван-Писа», в котором можно увидеть много свежих кадров.

Главные роли исполнили Иньяки Годой (Луффи), Маккэнъю Арата (Зоро), Мили Радд (Нами), Тез Скайлар (Саджи) и Джейкоб Ромеро Гибсон (Усопп).

В центре сюжета парень по имени Луффи, способный растягиваться как резина благодаря Дьявольскому плоду. Герой решил собрать свою команду и стать Королем пиратов.

Премьера состоится 31 августа. По слухам, каждый эпизод стоил 18 миллионов долларов.