Netflix опубликовал финальный трейлер ТВ-адаптации «Ван-Писа», в котором можно увидеть много свежих кадров.
Главные роли исполнили Иньяки Годой (Луффи), Маккэнъю Арата (Зоро), Мили Радд (Нами), Тез Скайлар (Саджи) и Джейкоб Ромеро Гибсон (Усопп).
В центре сюжета парень по имени Луффи, способный растягиваться как резина благодаря Дьявольскому плоду. Герой решил собрать свою команду и стать Королем пиратов.
Премьера состоится 31 августа. По слухам, каждый эпизод стоил 18 миллионов долларов.
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Редактор
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