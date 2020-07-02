Мультсериал Star Trek: Lower Decks начнёт выходить с 6 августа

CBS объявила, что мультсериал Star Trek: Lower Decks от Майка Макмахана («Солнечные противоположности») стартует 6 августа. По такому поводу канал опубликовал постер и тизер, а также раскрыл завязку.

Rarely Going Where No One Has Gone Before

Stream #StarTrekLowerDecks August 6, only on @CBSAllAccess. https://t.co/frDd6pkIgM pic.twitter.com/zGEL09KwQy — Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) July 1, 2020

Действие шоу развернётся вокруг младших чинов экипажа звездолёта U.S.S. Cerritos, которые вынуждены работать на нижних палубах и почти не появляются на мостике. Героев озвучили Тони Ньюсом, Джек Куайд, Ноэль Уэллс и Юджин Кордеро.

Пока что CBS планирует показывать мультсериал только в США — за пределами у Lower Decks дистрибьютора нет.

Канал параллельно ведёт ещё два сериала во вселенной «Звёздного пути» — Discovery про команду звездолёта «Дискавери» (вышло два сезона, продлён на пятый) и «Пикар», про приключения вновь вернувшегося за службу капитана Пикара в исполнении Патрика Стюарта (вышел один сезон).