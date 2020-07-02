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    Новости

    Мультсериал Star Trek: Lower Decks начнёт выходить с 6 августа

    2 июля 2020
    Кот-император
    02.07.2020
    2404
    1 минут на чтение

    CBS объявила, что мультсериал Star Trek: Lower Decks от Майка Макмахана («Солнечные противоположности») стартует 6 августа. По такому поводу канал опубликовал постер и тизер, а также раскрыл завязку.

    Мультсериал по Star Trek начнёт выходить с 6 августа 1

    Действие шоу развернётся вокруг младших чинов экипажа звездолёта U.S.S. Cerritos, которые вынуждены работать на нижних палубах и почти не появляются на мостике. Героев озвучили Тони Ньюсом, Джек Куайд, Ноэль Уэллс и Юджин Кордеро.

    Пока что CBS планирует показывать мультсериал только в США — за пределами у Lower Decks дистрибьютора нет.

    Канал параллельно ведёт ещё два сериала во вселенной «Звёздного пути» — Discovery про команду звездолёта «Дискавери» (вышло два сезона, продлён на пятый) и «Пикар», про приключения вновь вернувшегося за службу капитана Пикара в исполнении Патрика Стюарта (вышел один сезон).

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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