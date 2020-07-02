Мультсериал Star Trek: Lower Decks начнёт выходить с 6 августа

CBS объявила, что мультсериал Star Trek: Lower Decks от Майка Макмахана («Солнечные противоположности») стартует 6 августа. По такому поводу канал опубликовал постер и тизер, а также раскрыл завязку.
Rarely Going Where No One Has Gone Before
Stream #StarTrekLowerDecks August 6, only on @CBSAllAccess. https://t.co/frDd6pkIgM pic.twitter.com/zGEL09KwQy
— Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) July 1, 2020
Действие шоу развернётся вокруг младших чинов экипажа звездолёта U.S.S. Cerritos, которые вынуждены работать на нижних палубах и почти не появляются на мостике. Героев озвучили Тони Ньюсом, Джек Куайд, Ноэль Уэллс и Юджин Кордеро.
Пока что CBS планирует показывать мультсериал только в США — за пределами у Lower Decks дистрибьютора нет.
Канал параллельно ведёт ещё два сериала во вселенной «Звёздного пути» — Discovery про команду звездолёта «Дискавери» (вышло два сезона, продлён на пятый) и «Пикар», про приключения вновь вернувшегося за службу капитана Пикара в исполнении Патрика Стюарта (вышел один сезон).
Читайте также
«Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал
Надежда на то, что сезон исправит проблемы первого, не оправдалась. Впрочем, есть и несколько плюсов.
Звёздный путь: Пикар — для кого это снято?
Новый сериал во вселенной «Звёздного пути» изменил всем идеям, заложенным создателями оригинала.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Убить Балрога: отрывок из отменённой игры по «Хоббиту»
Старые герои «Парка юрского периода» сыграют важную роль в шестой части, сказал Сэм Нил
Продолжения мультфильма «Карлсон» не будет — «Союзмультфильм» не договорился с наследниками Линдгрен
Три будущих фильма Гильермо Дель Торо: режиссёр рассказал о планах
Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «грубо» на ·съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.