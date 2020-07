Мультсериал Star Trek: Lower Decks начнёт выходить с 6 августа

CBS объявила, что мультсериал Star Trek: Lower Decks от Майка Макмахана («Солнечные противоположности») стартует 6 августа. По такому поводу канал опубликовал постер и тизер, а также раскрыл завязку.

Rarely Going Where No One Has Gone Before

