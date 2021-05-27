«Мы связаны с чем-то большим»: полноценный трейлер триллера Шьямалана The Old

Universal представила первый полноценный трейлер фантастического триллер «Время» (The Old) М. Найта Шьямалана.

Картина основана на комиксе «Замок из песка», который написали Пьер Оскар Леви и Фредерик Петерс. В центре сюжета — две семьи, которые отправляются отдыхать на таинственный пляж. Во время отдыха они нашли тело человека и старые вещи, а потом выяснили, что оно разложилось за считаные минуты. Как будто это малого, герои вскоре и сами стали стареть.

Главные роли исполнили Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Эма: Танец страсти»), Элайза Сканлен («Острые предметы»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»).

В российский прокат «Время» выходит 22 июля.