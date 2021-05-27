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    Новости

    «Мы связаны с чем-то большим»: полноценный трейлер триллера Шьямалана The Old

    27 мая 2021
    27.05.2021
    252
    0 минут на чтение

    Universal представила первый полноценный трейлер фантастического триллер «Время» (The Old) М. Найта Шьямалана.

    Картина основана на комиксе «Замок из песка», который написали Пьер Оскар Леви и Фредерик Петерс. В центре сюжета — две семьи, которые отправляются отдыхать на таинственный пляж. Во время отдыха они нашли тело человека и старые вещи, а потом выяснили, что оно разложилось за считаные минуты. Как будто это малого, герои вскоре и сами стали стареть.

    Главные роли исполнили Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Эма: Танец страсти»), Элайза Сканлен («Острые предметы»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»).

    В российский прокат «Время» выходит 22 июля.

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