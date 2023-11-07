«Мятежная Луна» и «Армия мертвецов» Зака Снайдера в одной вселенной

Режиссер Зак Снайдер в одном из интервью подтвердил, что события «Мятежной Луны» и «Армии мертвецов» разворачиваются в одной вселенной.

У «Армии мертвецов» довольно обширная мифология, которая не вошла в фильм. В мультсериале по «Армии мертвецов» на самом деле есть персонаж из «Мятежной Луны», которого мы никогда не видели».

Анимационный сериал, про который говорит Снайдер, должен был выйти после «Армии мертвецов» и спин-оффа «Армия воров». И, судя по всему, Netflix отменил его.

В мультсериале был момент, когда герои проходят через портал в другое измерение и встречаются с персонажами из «Мятежной Луны».

Первая часть «Мятежной Луны» выйдет 22 декабря 2023 года. А релиз второй запланирован на 19 апреля 2024-го.