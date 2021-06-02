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    Новости

    На CrowdRepublic продолжается сбор средств на издание комикса про Терминатора

    2 июня 2021
    02.06.2021
    575
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic продолжается сбор средств на издание комикса про «Терминатора» 1

    Издательство Alpaca открыло на CrowdRepublic предзаказ на уникальное издание комикса «Терминатор: Выженная Земля» 1984 года. Уникальное — потому что даже на английском комикс не публиковался в твёрдой обложке в увеличенном (307х200) формате.

    «Выженная Земля» — дебютная работа художника Алекса Росса, который позднее прославится комиксами «Справедливость», «Царство небесное», «Чудеса». В «Терминаторе» можно будет проследить истоки его стиля. Автор «Выженной Земли» — Рон Фортье (Green Hornet, The Incredible Hulk).

    На CrowdRepublic продолжается сбор средств на издание комикса про «Терминатора» 3

    Разумная оборонительная система «Скайнет» подходит к логическому завершению своей программы по уничтожению человечества — уцелело лишь три процента населения. Тотальная аннигиляция всего живого уже совсем близка, и «Скайнет» готовится к решающему ядерному удару, в то время как терминаторы новой модели Т-800 дожимают остатки сопротивления во главе с постаревшим Джоном Коннором. Но горстке выживших борцов с машинами ещё предстоит последний штурм на громовую гору, ведь по последним данным, именно там находится центральный процессор «Скайнет».

    На CrowdRepublic продолжается сбор средств на издание комикса про «Терминатора» 2

    Тираж: 1000 экземпляров + 100 лимитированных обложек. Твёрдый переплёт, увеличенный формат 307х200, ляссе. Объём 136 страниц, выход комикса — июль 2021.

    В рамках предзаказа можно приобрести как «Выженную Землю», так и некоторые другие комиксы издательства.

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