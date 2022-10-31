На Марсе были океан и теплый влажный климат — это доказали ученые

Издание The Byte со ссылкой на исследование в Journal of Geophysical Research Planets сообщило, что ученые нашли «окончательные доказательства» существования береговой линии на Марсе, которой около 3,5 миллиарда лет.

На это указывают слои осадочных пород толщиной около 1 километра, которые очень похожи на те, что образуются у береговой линии океана.

По данным исследователей, на Марсе больше 6,5 километров хребтов, из которых получаются 20 систем — дельты бывших марсианских рек и подводных каналов.

Из новых данных следует, что когда-то уровень океана на Марсе повышался, а значит, что там был теплый и влажный климат. Следовательно, когда-то в марсианском океане могла развиваться жизнь.