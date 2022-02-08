Находка: рукопись Андрея Платонова «Лунные изыскания (рассказ о „кирпиче“)»

Давненько не было рубрики «находка»! Сегодня вот рассказываем про найденную и восстановленную рукопись Андрея Платонова.

Отдел рукописей и архив А.М.Горького ИМЛИ РАН представил отреставрированную рукопись писателя. Речь идёт про один из самых первых рассказов, который был напечатан в 1926 году в журнале «Всемирный следопыт» под названием «Лунная бомба».

Авторы исследования сравнили рукопись с прошлым сохранившимся вариантом и отметили, что в журнале он был напечатан со «значительными искажениями».

Вероятнее всего, редакционная правка была продиктована желанием привести публикуемый текст в большее соответствие с характером этого массового журнала, адресованного любителям фантастики и приключений. Вместо первоначального наименования лунного снаряда – «кирпич» – было введено более эффектное – «лунная бомба», рассказ был разбит на 7 глав: «Проект Крейцкопфа», «Трагедия на шоссе», «Катастрофа при постройке», «Изобретатель в тюрьме», «В столице металлургов», «Полет “лунной бомбы”», «Вести из межпланетного пространства». Из текста были исключены некоторые философские размышления героя, а также история любви Крейцкопфа и Эрны. Значительному сокращению и правке подвергся текст космических посланий Крейцкопфа. Вероятно, как идеологически сомнительные были полностью исключены послания 23–27. Логическим завершением редакторской работы явилась смена заглавия рассказа. Заглавие журнальной публикации («Лунная бомба») обращало внимание читателя всего лишь на необычное техническое изобретение, тогда как авторский заголовок подчеркивал значимость космических наблюдений Крейцкопфа, своеобразно продолжающих аналогичные построения в других платоновских рассказах («Новогодняя фантазия», «Невозможное», «Потомки Солнца», «Рассказ о многих интересных вещах» и др.).

Первые два листа: