    3
    Новости

    NASA планирует высадку человека на Марс к 2040 году

    29 марта 2022
    29.03.2022
    289
    0 минут на чтение
    NASA планирует высадку человека на Марс к 2040 году

    Иллюстрация: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

    Глава NASA Билл Нельсон выступил с заявлениями о больших планах агентства — в рамках подготовки к репетиции запуска миссии Artemis.

    Наш план заключается в том, чтобы человек прошел по поверхности Марса к 2040 году.

    Гендиректор отметил, что работа в этом направлении продолжается — в частности, агентство занимается аппаратами для приземления на Марсе и электростанциями для обеспечения людей на Марсе и Луне электроэнергией.

    Первым серьёзным шагом к освоению Марса станет возвращение человека на Луну и потенциальное создание на орбите Луны станции. Планируется, что она станет опорной точкой для исследования дальнего космоса.

    Наша задача в том, чтобы применить знания, которые мы получим при работе и жизни на Луне, для продолжения продвижения в Солнечную систему.

    Ранее Глава NASA рассказал, что сдвинуть график всей программы Artemis пришлось из-за изменения масштабов некоторых программ, пандемии коронавируса и недостатка финансирования. Кроме того, на ситуацию повлиял суд с компанией Джеффа Безоса Blue Origin.

    Читайте также

    NASA перенесло миссию по высадке астронавтов на Луну на 2025-й — в том числе из-за иска Джеффа Безоса

    NASA перенесло миссию по высадке астронавтов на Луну на 2025-й — в том числе из-за иска Джеффа Безоса

     Кот-император |  10.11.2021

    Первый этап миссии сдвинулся на весну 2022-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности 1
    0
    1549
    Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности

    Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это не Marvel-версия Брюса Уэйна, а более сложный герой.

    Что будет с книгами в России теперь? 6
    0
    49554
    Что будет с книгами в России теперь?

    На чём печатать, когда нет бумаги? Что печатать, когда нет прав? И кто это будет покупать, когда нет денег? Анализируем кризис российского книгоиздания в новом мире 2022 года.

    Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
    0
    58487
    Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура

    Перевод одного из бесплатных уроков.

    Читаем отрывок: «Дарвиния» Роберт Чарльз Уилсон 1
    0
    105196
    Читаем отрывок: «Дарвиния» Роберт Чарльз Уилсон

    Первые главы фантастического романа о появлении удивительного континента.

    Что почитать: «Траун. Доминация», Кристофер Руоккио и Джон Уиндем 4
    0
    145748
    Кристофер Руоккио «Демон в белом». В пучине придворных интриг

    Роман сохранил все достоинства, за которые мы полюбили цикл Руоккио, но при этом заметно прибавил в событийности.

    Мир Bloodborne: как вселенная продолжает жить вне игры 24
    0
    184481
    Мир Bloodborne: игры, комиксы, настолки и артбуки

    Как вселенная Ярнама продолжает жить за пределами игры.

    Видео: обзор настольной игры «Сонора»
    0
    372057
    Видео: обзор настольной игры «Сонора»

    Игра необычного гибридного жанра флик-н-райт.

    Пётр Гурский «Закон Ордена»
    0
    338760
    Пётр Гурский «Закон Ордена». Квест по жёсткому миру

    Типичный гримдарк — со всеми его достоинствами и недостатками.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить