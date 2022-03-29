NASA планирует высадку человека на Марс к 2040 году

Иллюстрация: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Глава NASA Билл Нельсон выступил с заявлениями о больших планах агентства — в рамках подготовки к репетиции запуска миссии Artemis.

Наш план заключается в том, чтобы человек прошел по поверхности Марса к 2040 году.

Гендиректор отметил, что работа в этом направлении продолжается — в частности, агентство занимается аппаратами для приземления на Марсе и электростанциями для обеспечения людей на Марсе и Луне электроэнергией.

Первым серьёзным шагом к освоению Марса станет возвращение человека на Луну и потенциальное создание на орбите Луны станции. Планируется, что она станет опорной точкой для исследования дальнего космоса.

Наша задача в том, чтобы применить знания, которые мы получим при работе и жизни на Луне, для продолжения продвижения в Солнечную систему.

Ранее Глава NASA рассказал, что сдвинуть график всей программы Artemis пришлось из-за изменения масштабов некоторых программ, пандемии коронавируса и недостатка финансирования. Кроме того, на ситуацию повлиял суд с компанией Джеффа Безоса Blue Origin.