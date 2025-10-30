Настольная игра по Vampire Survivors собрала нужную сумму на Kickstarter всего за несколько минут

Kickstarter-кампания Vampire Survivors: The Board Game, запущенная
28 октября издательством Grey Fox Games, обернулась молниеносным триумфом: всего семь минут — и минимальная цель в 15 тысяч долларов осталась позади.
Теперь на счету проекта уже более 179 тысяч долларов, и поток поддержки не думает иссякать.
Создатели рогалика сумели перенести свою цифровую вакханалию на стол — теперь охота на ночных тварей станет совместным делом для 1–4 игроков. Каждый матч займёт около 45 минут, за которые участникам предстоит прокачивать героев, собирать арсенал оружия, эволюционировать способности и прокладывать путь сквозь орды врагов на изысканно оформленных картах.
Предзаказ делюксового издания стоит $59, а релиз ожидается лишь в декабре 2026 года.