Настольная игра по Vampire Survivors собрала нужную сумму на Kickstarter всего за несколько минут



Теперь на счету проекта уже более 179 тысяч долларов, и поток поддержки не думает иссякать.





Создатели рогалика сумели перенести свою цифровую вакханалию на стол — теперь охота на ночных тварей станет совместным делом для 1–4 игроков. Каждый матч займёт около 45 минут, за которые участникам предстоит прокачивать героев, собирать арсенал оружия, эволюционировать способности и прокладывать путь сквозь орды врагов на изысканно оформленных картах. Предзаказ делюксового издания стоит $59, а релиз ожидается лишь в декабре 2026 года.

