Naughty Dog выпустит черно-белую настолку по The Last of Us

Naughty Dog и компания Themeborne объявили о том, что они совместно выпустят настольную игру по мотивам The Last of Us.

Настолка будет частью линейки Escape the Dark, в которой у всех игр черно-белое оформление и схожие правила с акцентом на кооперативном и простым в освоении игровым процессом.

Сейчас известно только то, что игра расскажет о приключениях Джоэла и Элли — других подробностей на текущий момент нет.

Naughty Dog и Themeborne запустят краудфандинговую кампанию на Kickstarter 8 ноября.