Naughty Dog выпустит черно-белую настолку по The Last of Us

Naughty Dog и компания Themeborne объявили о том, что они совместно выпустят настольную игру по мотивам The Last of Us.
Настолка будет частью линейки Escape the Dark, в которой у всех игр черно-белое оформление и схожие правила с акцентом на кооперативном и простым в освоении игровым процессом.
Сейчас известно только то, что игра расскажет о приключениях Джоэла и Элли — других подробностей на текущий момент нет.
Naughty Dog и Themeborne запустят краудфандинговую кампанию на Kickstarter 8 ноября.
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