Нейросеть генерирует потрясающие арты с аниме-девушками

3 октября заработала нейросеть NovelAI Diffusion, которая по ключевым словам генерирует аниме-арты, но пока только для платных подписчиков.

Вскоре после этого новосозданный искусственный интеллект выбрался в японские тренды благодаря качеству своих изображений.

Нейросеть обучили с помощью одной из крупнейших библиотек аниме-артов Danbooru, которую неоднократно обвиняли в нарушении авторских прав.

Мы отобрали самые красивые сгенерированные арты из твиттера.