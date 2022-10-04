Нейросеть генерирует потрясающие арты с аниме-девушками

3 октября заработала нейросеть NovelAI Diffusion, которая по ключевым словам генерирует аниме-арты, но пока только для платных подписчиков.
Вскоре после этого новосозданный искусственный интеллект выбрался в японские тренды благодаря качеству своих изображений.
Нейросеть обучили с помощью одной из крупнейших библиотек аниме-артов Danbooru, которую неоднократно обвиняли в нарушении авторских прав.
Мы отобрали самые красивые сгенерированные арты из твиттера.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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