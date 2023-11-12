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    Новости

    Netflix «скоро» выпустит аниме-сериал по «Терминатору»

    12 ноября 2023
    Фото аватара
    12.11.2023
    392
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    Netflix выпустит аниме-сериал по «Терминатору»

    Netflix выпустит аниме-сериал по «Терминатору». Над его созданием работает студия Production I.G («Призрак в доспехах»), режиссёром выступит Масаси Кудо («Блич»), а Мэттсон Томлин («Мать/Андроид», «Бэтмен» Мэтта Ривза) напишет сценарий и взвалит на себя функции шоураннера.

    О создании аниме было объявлено еще два года назад, но только сейчас стриминг обнародовал какие-то детали. Восьмисерийный сериал выйдет на стриминге «в ближайшее время». Действие сериала разворачивается в 2022 году, когда война между армией машин и немногими уцелевшими людьми бушует уже много лет, и в прошлом. Женщина-солдат отправляется в 1997 год, чтобы защитить Малькольм Ли, ученого, который разрабатывает ИИ, призванный стать конкурентом «Скайнета». Ли терзается угрызениями совести по поводу своего изобретения, а по его следам уже идёт неумолимый убийца из будущего…

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    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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