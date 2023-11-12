Netflix «скоро» выпустит аниме-сериал по «Терминатору»

Netflix выпустит аниме-сериал по «Терминатору». Над его созданием работает студия Production I.G («Призрак в доспехах»), режиссёром выступит Масаси Кудо («Блич»), а Мэттсон Томлин («Мать/Андроид», «Бэтмен» Мэтта Ривза) напишет сценарий и взвалит на себя функции шоураннера.

О создании аниме было объявлено еще два года назад, но только сейчас стриминг обнародовал какие-то детали. Восьмисерийный сериал выйдет на стриминге «в ближайшее время». Действие сериала разворачивается в 2022 году, когда война между армией машин и немногими уцелевшими людьми бушует уже много лет, и в прошлом. Женщина-солдат отправляется в 1997 год, чтобы защитить Малькольм Ли, ученого, который разрабатывает ИИ, призванный стать конкурентом «Скайнета». Ли терзается угрызениями совести по поводу своего изобретения, а по его следам уже идёт неумолимый убийца из будущего…