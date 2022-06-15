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    Новости

    Netflix запускает реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

    15 июня 2022
    15.06.2022
    494
    1 минута на чтение
    Лучшие сериалы 2021 года: фантастика, фэнтези и супергерои 6

    Netflix запускает подготовку к реалити-шоу по мотивам одного из своих самых популярных сериалов — «Игры в кальмара». Его действие, собственно, и разворачивается вокруг участников, вовлечённых в смертельно опасную игру на выживание.

    Squid Game: The Challenge, как и оригинальный сериал, соберёт 456 участников со всего света. Правда, здесь они будут бороться за сумму в 4,56 миллиона долларов. Netflix называет это рекордной суммой в реалити-шоу, хотя в передаче X Factor контракты достигали 5 миллионов. Всего в шоу будет 10 эпизодов.

    Сервис запустил сайт, куда любой желающий может отправить анкету. Основные критерии:

    • возраст от 21 года;
    • говорить и понимать на английском (правила будут объявлять на английском);
    • иметь загранпаспорт (чтобы была возможность присутствовать в тех или иных локациях съёмок);
    • иметь свободные 4 недели в начале 2023-го.

    Участников просят прислать минутное видео с рассказом о себе. В нём также просят указать, на что участник потратит выигрыш в случае победы.

    На странице указывается, что участники в реалити-шоу (как и участники в сериале) не будут знать заранее о сути игры. Но организаторы дополнительно поясняют, что речи о вреде не идёт.

    На волне успеха, в ноябре 2021-го, видеоблогер MrBeast выпустил фанатский ролик на YouTube, в котором воссоздал уровни из «Игры в кальмара». Наградой победителю стали 456 тысяч долларов.

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    Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

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