Netflix запускает реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

Netflix запускает подготовку к реалити-шоу по мотивам одного из своих самых популярных сериалов — «Игры в кальмара». Его действие, собственно, и разворачивается вокруг участников, вовлечённых в смертельно опасную игру на выживание.

Squid Game: The Challenge, как и оригинальный сериал, соберёт 456 участников со всего света. Правда, здесь они будут бороться за сумму в 4,56 миллиона долларов. Netflix называет это рекордной суммой в реалити-шоу, хотя в передаче X Factor контракты достигали 5 миллионов. Всего в шоу будет 10 эпизодов.

Сервис запустил сайт, куда любой желающий может отправить анкету. Основные критерии:

возраст от 21 года;

говорить и понимать на английском (правила будут объявлять на английском);

иметь загранпаспорт (чтобы была возможность присутствовать в тех или иных локациях съёмок);

иметь свободные 4 недели в начале 2023-го.

Участников просят прислать минутное видео с рассказом о себе. В нём также просят указать, на что участник потратит выигрыш в случае победы.

На странице указывается, что участники в реалити-шоу (как и участники в сериале) не будут знать заранее о сути игры. Но организаторы дополнительно поясняют, что речи о вреде не идёт.

На волне успеха, в ноябре 2021-го, видеоблогер MrBeast выпустил фанатский ролик на YouTube, в котором воссоздал уровни из «Игры в кальмара». Наградой победителю стали 456 тысяч долларов.