«Невеста»: трейлер авангардного кино про Франкенштейна с Кристианом Бэйлом





Фильм поставила Мэгги Джилленхолл, более известная как актриса («Тёмный рыцарь», «Донни Дарко»), которая в последние годы строит успешную карьеру режиссёра. Роль создания Франкенштейна исполнил Кристиан Бэйл, а роль Невесты — Джесси Бакли; в других ролях также Пенелопа Круз и Джейк Джилленхолл, брат режиссёра. Премьера ожидается 6 марта 2026 года в США.

Студия Warner Bros. выпустила трейлер фильма «», необычного переосмысления «Невесты Франкенштейна». Действие сюжета в нём перенесено в 1930-е. Монстр Франкенштейна просит учёную помочь ему воскресить женщину, которая станет его спутницей в посмертной жизни.