Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
«Невеста»: трейлер авангардного кино про Франкенштейна с Кристианом Бэйлом

Кот-император
24 сентября 09:15
201
1 минута на чтение
Студия Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Невеста», необычного переосмысления «Невесты Франкенштейна». Действие сюжета в нём перенесено в 1930-е. Монстр Франкенштейна просит учёную помочь ему воскресить женщину, которая станет его спутницей в посмертной жизни.

Фильм поставила Мэгги Джилленхолл, более известная как актриса («Тёмный рыцарь», «Донни Дарко»), которая в последние годы строит успешную карьеру режиссёра. Роль создания Франкенштейна исполнил Кристиан Бэйл, а роль Невесты — Джесси Бакли; в других ролях также Пенелопа Круз и Джейк Джилленхолл, брат режиссёра. Премьера ожидается 6 марта 2026 года в США.

