Nightdive: ремейк System Shock выйдет уже «скоро»

Компания Nightdive Studios опубликовала в Steam обращение к игрокам, в котором сообщила о текущем этапе разработки System Shock Remake.
Создатели рассказали, что игра выйдет на ПК уже «скоро» и принесли извинения фанатам за ожидание: игра должна была выйти ещё летом, но, по словам студии, перенос стал «неизбежностью», которые случаются при разработке игр. Разработчики заверили, что System Shock Remake находится уже на финальной стадии, и осталась только полировка моделей, уровней и роликов. Также они представили и несколько новых скриншотов игры.
Авторы пообещали добавить несколько обновлений в демоверсию: новые механики и улучшения из актуального билда (полное расчленение всех врагов вместе с обновленным ИИ, новую анимацию и реакцию на удары, обновленные эффекты оружия), а также исправить ошибки и оптимизировать производительность.
Тем не менее, точная дата выхода ремейка пока не была названа.
Ремейк System Shock доступен к предзаказу в Steam, EGS и GOG.
Опубликованные скриншоты
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Скачать демоверсию игры можно в GOG и Steam.
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