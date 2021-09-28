Nightdive: ремейк System Shock выйдет уже «скоро»

Создатели рассказали, что игра выйдет на ПК уже «скоро» и принесли извинения фанатам за ожидание: игра должна была выйти ещё летом, но, по словам студии, перенос стал «неизбежностью», которые случаются при разработке игр. Разработчики заверили, что System Shock Remake находится уже на финальной стадии, и осталась только полировка моделей, уровней и роликов. Также они представили и несколько новых скриншотов игры.

Авторы пообещали добавить несколько обновлений в демоверсию: новые механики и улучшения из актуального билда (полное расчленение всех врагов вместе с обновленным ИИ, новую анимацию и реакцию на удары, обновленные эффекты оружия), а также исправить ошибки и оптимизировать производительность.