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    Новости

    Nightdive: ремейк System Shock выйдет уже «скоро»

    28 сентября 2021
    28.09.2021
    825
    1 минута на чтение
    Nightdive объявила, что ремейк System Shock находится на финальном этапе разработки и выйдет уже «скоро» 1

    Компания Nightdive Studios опубликовала в Steam обращение к игрокам, в котором сообщила о текущем этапе разработки System Shock Remake.

    Создатели рассказали, что игра выйдет на ПК уже «скоро» и принесли извинения фанатам за ожидание: игра должна была выйти ещё летом, но, по словам студии, перенос стал «неизбежностью», которые случаются при разработке игр. Разработчики заверили, что System Shock Remake находится уже на финальной стадии, и осталась только полировка моделей, уровней и роликов. Также они представили и несколько новых скриншотов игры.

    Авторы пообещали добавить несколько обновлений в демоверсию: новые механики и улучшения из актуального билда (полное расчленение всех врагов вместе с обновленным ИИ, новую анимацию и реакцию на удары, обновленные эффекты оружия), а также исправить ошибки и оптимизировать производительность.

    Тем не менее, точная дата выхода ремейка пока не была названа.

    Ремейк System Shock доступен к предзаказу в Steam, EGS и GOG.

    Опубликованные скриншоты

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    Купол отсека «Роща» — одно из самых больших преимуществ в игре, его полупрозрачные окна позволят игроку увидеть станцию Цитадель и Сатурн снаружи во время посещения «Рощи».

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    Растительность «Рощ», внутри которых будет много разных видов растений.

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    Мутант-птица, также известный как Авиан. Изначально разработчики исключили этого врага из игры, но решили, что важно иметь врага, который ведёт вертикальный бой, особенно на уровнях «Рощи».

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    Скачать демоверсию игры можно в GOG и Steam.

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