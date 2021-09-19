Ноа Джупп и Джейден Мартелл сыграют главные роли в ремейке «Пропащих ребят»

Variety сообщает, что Джейден Мартелл и Ноа Джупп исполнят главные роли в ремейке «Пропащих ребят» от Warner Bros. Мартелл известен по ролям в фильмах «Оно», «Достать ножи», «Защищая Джейкоба», а Джупп снимался в «Тихом месте», «Ford против Ferrari», «Милом мальчике»

Срежиссерируют переосмысление культового фильма Джонатан Энтвисл («Меня это не устраивает!», «Конец мира») и Рэнди МакКиннон, который сейчас также работает над новой версией кинокомикса «Статический Шок».

Оригинал был снят Джоэлом Шумахером и вышел в 1987 году. Главные роли исполнили Кифер Сазерленд, Кори Фельдман, Джейсон Патрик и Кори Хэйм. По сюжету два брата переезжают в другой город и попадают в крутую компанию байкеров, оказывающихся вампирами.

Даты премьеры пока нет.