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    Новости

    Ноа Джупп и Джейден Мартелл сыграют главные роли в ремейке «Пропащих ребят»

    19 сентября 2021
    19.09.2021
    1323
    0 минут на чтение
    Warner Bros. снимет римейк «Пропащих ребят» с Ноа Джупом и Джейденом Мартеллом в главных ролях

    Variety сообщает, что Джейден Мартелл и Ноа Джупп исполнят главные роли в ремейке «Пропащих ребят» от Warner Bros. Мартелл известен по ролям в фильмах «Оно», «Достать ножи», «Защищая Джейкоба», а Джупп снимался в «Тихом месте», «Ford против Ferrari», «Милом мальчике»

    Срежиссерируют переосмысление культового фильма Джонатан Энтвисл («Меня это не устраивает!», «Конец мира») и Рэнди МакКиннон, который сейчас также работает над новой версией кинокомикса «Статический Шок».

    Оригинал был снят Джоэлом Шумахером и вышел в 1987 году. Главные роли исполнили Кифер Сазерленд, Кори Фельдман, Джейсон Патрик и Кори Хэйм. По сюжету два брата переезжают в другой город и попадают в крутую компанию байкеров, оказывающихся вампирами.

    Даты премьеры пока нет.

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     Александр Гагинский |  13.04.2018

    Отвергнутый фильм фрашнизы «Кловерфилд» оказался действительно удачным хоррором благодаря одной свежей идее.

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