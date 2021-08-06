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    Новый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

    6 августа 2021
    06.08.2021
    942
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    Netflix поделился свежим тизер-трейлером четвертого сезона «Очень странных дел», в котором показали некоторые прошлые события и немного новых кадров, в том числе с Одиннадцатой и Хоппером.

    Описание ролика гласит: «uʍop ǝpᴉsdn ǝɥʇ uᴉ llɐ,ʎ ǝǝs». Похоже, часть событий сериала развернется на другой стороне.

    Сериал вернется на экраны в 2022 году — точная дата не называется. Сам авторы называют новый сезон самым амбициозным и многогранным.

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    Когда он выйдет, неизвестно.

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