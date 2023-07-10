Новый трейлер сериала по Twisted Metal

Peacock опубликовал полноценный трейлер постапокалиптического комедийного сериала Twisted Metal по мотивам одноименной игры.
В центре сюжета Джон Доу, которые должен доставить груз через пустошь, в которую превратилась Земля, а по пути ему предстоит столкнуться с патрульным Стоуном и сумасшедшим в маске клоуна по прозвищу Сладкоежка.
Шоураннером выступает Майкл Джонатан Смит, известный по сериалу «Кобра Кай». А главную роль исполнил Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»).
Премьера состоится 27 июля.
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Редактор
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