Новый трейлер сериала по Twisted Metal

Peacock опубликовал полноценный трейлер постапокалиптического комедийного сериала Twisted Metal по мотивам одноименной игры.

В центре сюжета Джон Доу, которые должен доставить груз через пустошь, в которую превратилась Земля, а по пути ему предстоит столкнуться с патрульным Стоуном и сумасшедшим в маске клоуна по прозвищу Сладкоежка.

Шоураннером выступает Майкл Джонатан Смит, известный по сериалу «Кобра Кай». А главную роль исполнил Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»).