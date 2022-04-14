Новым «Фантастическим тварям» предрекают худший старт во франшизе

По предварительным прогнозам «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» заработают в первые выходные всего 40 миллионов долларов.
Для сравнения, «Соник в кино 2» за аналогичный период сделал 72 миллиона долларов.
Поэтому триквел «Фантастических тварей» пока близится к рекорду по самым низким кассовым сборам на старте во всей франшизе.
Напомним, первая часть в дебютный уикенд принесла создателям 74 миллиона долларов, а сиквел уже меньше — 62 миллиона.
При этом триквел обошелся Warner Bros. примерно в 200 миллионов долларов. Изначально компания хотела снять пять фильмов в серии, но сейчас она уже сомневается в продолжениях.
«Фантастически твари: Тайны Дамблдор» выйдут 15 апреля, но только не в России.
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