«Очень странные дела», «Разделение» и «Станция Одиннадцать»: фантастические номинанты «Эмми»

12 июля объявили номинантов во всех категориях главной телевизионной премии «Эмми». Победителей назовут на церемонии награждения, которая состоится 12 сентября.
Фантастику в этот раз тоже отметили, но преимущественно в дополнительных категориях — за отдельные эпизоды или за визуальные эффекты. Кроме того, в списке даже не рассматривались «Кеноби» и «Пацаны»: график выхода попросту не ответствовал регламенту. «Пацанов» тех же ждём на «Эмми»-2023.
Особенно в дополнительных номинациях отметились «Очень странные дела» (Netflix), «Разделение» (Apple TV+), «Станция Одиннадцать» (HBO Max), «Чем мы заняты в тени» (FX).
Основные категории
(включая не только фантастику)
Лучший драматический сериал
• «Лучше звоните Солу»
• «Эйфория»
• «Озарк»
• «Разделение»
• «Игра в кальмара»
• «Очень странные дела»
• «Наследники»
• «Шершни»
Лучший комедийный сериал
• «Начальная школа Эббот»
• «Барри»
• «Умерь свой энтузиазм»
• «Хитрости»
• «Удивительная миссис Мейзел»
• «Убийства в одном здании»
• «Тед Лассо»
• «Чем мы заняты в тени»
Лучший мини-сериал или антология
• «Ломка»
• «Выбывшая»
• «Изобретая Анну»
• «Пэм и Томми»
• «Белый лотос
Лучший актёр в драматическом сериале
• Джейсон Бейтман («Озарк»)
• Брайан Кокс («Наследники»)
• Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»)
• Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
• Адам Скотт («Разделение»)
• Джереми Стронг («Разделение»)
Лучшая актриса в драматическом сериале
• Джоди Кормер («Убивая Еву»)
• Лора Линни («Озарк»)
• Мелани Лински («Шершни»)
• Сандра О («Убивая Еву»)
• Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
• Зендайя ( «Эйфория»)
Лучший актёр в комедийном сериале
• Дональд Гловер («Атланта»)
• Билл Хейдер («Барри»)
• Николас Холт («Великая»)
• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
• Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
• Квинта Брансон («Начальная школа Эббот»)
• Кейли Куоко («Стюардесса»)
• Эль Фаннинг («Великая»)
• Исса Рэй («Белая ворона»)
• Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актер в мини-сериале, телефильме или антологии
• Колин Ферт («Подозрения»)
• Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
• Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
• Майкл Китон («Ломка»)
• Химеш Патель («Станция Одиннадцать»)
• Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)
Лучшая актриса в мини-сериале, телефильме или антологии
• Тони Коллетт («Подозрения»)
• Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
• Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
• Сара Поулсон («Американская история преступлений: Импичмент»)
• Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
• Аманда Сейфрид («Выбывшая»)
Лучший анимационный сериал
• «Аркейн»
• «Рик и Морти»
• «Что, если?..»
• «Симпсоны»
• «Закусочная Боба»
Лучшая анимационная короткометражка
• «Пацаны: Дьявольский» (эпизод John And Sun-Hee)
• «Любовь, смерть и роботы» (эпизод Jibaro)
• «Звёздные войны: Видения» (эпизод The Duel)
• «Робоцып» (эпизод Happy Russian Deathdog Dolloween 2 U)
• When Billie Met Lisa (отдельный эпизод во вселенной «Симпсонов»)
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