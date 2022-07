«Очень странные дела», «Разделение» и «Станция Одиннадцать»: фантастические номинанты «Эмми»

12 июля объявили номинантов во всех категориях главной телевизионной премии «Эмми». Победителей назовут на церемонии награждения, которая состоится 12 сентября.

Фантастику в этот раз тоже отметили, но преимущественно в дополнительных категориях — за отдельные эпизоды или за визуальные эффекты. Кроме того, в списке даже не рассматривались «Кеноби» и «Пацаны»: график выхода попросту не ответствовал регламенту. «Пацанов» тех же ждём на «Эмми»-2023.

Особенно в дополнительных номинациях отметились «Очень странные дела» (Netflix), «Разделение» (Apple TV+), «Станция Одиннадцать» (HBO Max), «Чем мы заняты в тени» (FX).

Основные категории

(включая не только фантастику)

Лучший драматический сериал

• «Лучше звоните Солу»

• «Эйфория»

• «Озарк»

• «Разделение»

• «Игра в кальмара»

• «Очень странные дела»

• «Наследники»

• «Шершни»

Лучший комедийный сериал

• «Начальная школа Эббот»

• «Барри»

• «Умерь свой энтузиазм»

• «Хитрости»

• «Удивительная миссис Мейзел»

• «Убийства в одном здании»

• «Тед Лассо»

• «Чем мы заняты в тени»

Лучший мини-сериал или антология

• «Ломка»

• «Выбывшая»

• «Изобретая Анну»

• «Пэм и Томми»

• «Белый лотос

Лучший актёр в драматическом сериале

• Джейсон Бейтман («Озарк»)

• Брайан Кокс («Наследники»)

• Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»)

• Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

• Адам Скотт («Разделение»)

• Джереми Стронг («Разделение»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

• Джоди Кормер («Убивая Еву»)

• Лора Линни («Озарк»)

• Мелани Лински («Шершни»)

• Сандра О («Убивая Еву»)

• Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

• Зендайя ( «Эйфория»)

Лучший актёр в комедийном сериале

• Дональд Гловер («Атланта»)

• Билл Хейдер («Барри»)

• Николас Холт («Великая»)

• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

• Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

• Квинта Брансон («Начальная школа Эббот»)

• Кейли Куоко («Стюардесса»)

• Эль Фаннинг («Великая»)

• Исса Рэй («Белая ворона»)

• Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актер в мини-сериале, телефильме или антологии

• Колин Ферт («Подозрения»)

• Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)

• Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)

• Майкл Китон («Ломка»)

• Химеш Патель («Станция Одиннадцать»)

• Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)

Лучшая актриса в мини-сериале, телефильме или антологии

• Тони Коллетт («Подозрения»)

• Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)

• Лили Джеймс («Пэм и Томми»)

• Сара Поулсон («Американская история преступлений: Импичмент»)

• Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)

• Аманда Сейфрид («Выбывшая»)

Лучший анимационный сериал

• «Аркейн»

• «Рик и Морти»

• «Что, если?..»

• «Симпсоны»

• «Закусочная Боба»

Лучшая анимационная короткометражка

• «Пацаны: Дьявольский» (эпизод John And Sun-Hee)

• «Любовь, смерть и роботы» (эпизод Jibaro)

• «Звёздные войны: Видения» (эпизод The Duel)

• «Робоцып» (эпизод Happy Russian Deathdog Dolloween 2 U)

• When Billie Met Lisa (отдельный эпизод во вселенной «Симпсонов»)