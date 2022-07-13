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    Новости

    «Очень странные дела», «Разделение» и «Станция Одиннадцать»: фантастические номинанты «Эмми»

    13 июля 2022
    13.07.2022
    2085
    2 минуты на чтение
    «Очень странные дела», 4 сезон: спойлеры, дата выхода и при чём тут русские? 3

    12 июля объявили номинантов во всех категориях главной телевизионной премии «Эмми». Победителей назовут на церемонии награждения, которая состоится 12 сентября.

    Фантастику в этот раз тоже отметили, но преимущественно в дополнительных категориях — за отдельные эпизоды или за визуальные эффекты. Кроме того, в списке даже не рассматривались «Кеноби» и «Пацаны»: график выхода попросту не ответствовал регламенту. «Пацанов» тех же ждём на «Эмми»-2023.

    Особенно в дополнительных номинациях отметились «Очень странные дела» (Netflix), «Разделение» (Apple TV+), «Станция Одиннадцать» (HBO Max), «Чем мы заняты в тени» (FX).

    Основные категории

    (включая не только фантастику)

    Лучший драматический сериал

    • «Лучше звоните Солу»
    • «Эйфория»
    • «Озарк»
    • «Разделение»
    • «Игра в кальмара»
    • «Очень странные дела»
    • «Наследники»
    • «Шершни»

    Лучший комедийный сериал

    • «Начальная школа Эббот»
    • «Барри»
    • «Умерь свой энтузиазм»
    • «Хитрости»
    • «Удивительная миссис Мейзел»
    • «Убийства в одном здании»
    • «Тед Лассо»
    • «Чем мы заняты в тени»

    Лучший мини-сериал или антология

    • «Ломка»
    • «Выбывшая»
    • «Изобретая Анну»
    • «Пэм и Томми»
    • «Белый лотос

    Лучший актёр в драматическом сериале

    • Джейсон Бейтман («Озарк»)
    • Брайан Кокс («Наследники»)
    • Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»)
    • Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
    • Адам Скотт («Разделение»)
    • Джереми Стронг («Разделение»)

    Лучшая актриса в драматическом сериале

    • Джоди Кормер («Убивая Еву»)
    • Лора Линни («Озарк»)
    • Мелани Лински («Шершни»)
    • Сандра О («Убивая Еву»)
    • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
    • Зендайя ( «Эйфория»)

    Лучший актёр в комедийном сериале

    • Дональд Гловер («Атланта»)
    • Билл Хейдер («Барри»)
    • Николас Холт («Великая»)
    • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
    • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
    • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

    Лучшая актриса в комедийном сериале

    • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
    • Квинта Брансон («Начальная школа Эббот»)
    • Кейли Куоко («Стюардесса»)
    • Эль Фаннинг («Великая»)
    • Исса Рэй («Белая ворона»)
    • Джин Смарт («Хитрости»)

    Лучший актер в мини-сериале, телефильме или антологии

    • Колин Ферт («Подозрения»)
    • Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
    • Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
    • Майкл Китон («Ломка»)
    • Химеш Патель («Станция Одиннадцать»)
    • Себастиан Стэн («Пэм и Томми»)

    Лучшая актриса в мини-сериале, телефильме или антологии

    • Тони Коллетт («Подозрения»)
    • Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
    • Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
    • Сара Поулсон («Американская история преступлений: Импичмент»)
    • Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
    • Аманда Сейфрид («Выбывшая»)

    Лучший анимационный сериал

    • «Аркейн»
    • «Рик и Морти»
    • «Что, если?..»
    • «Симпсоны»
    • «Закусочная Боба»

    Лучшая анимационная короткометражка

    • «Пацаны: Дьявольский» (эпизод John And Sun-Hee)
    • «Любовь, смерть и роботы» (эпизод Jibaro)
    • «Звёздные войны: Видения» (эпизод The Duel)
    • «Робоцып» (эпизод Happy Russian Deathdog Dolloween 2 U)
    • When Billie Met Lisa (отдельный эпизод во вселенной «Симпсонов»)

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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