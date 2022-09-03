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    Новости

    Официальный артбук по Elden Ring выйдет в Японии в ноябре

    3 сентября 2022
    03.09.2022
    162
    0 минут на чтение
    Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 7

    Компания Kadokawa сообщила журналу Famitsu дату выхода артбуков по Elden Ring. Издание будет состоять из двух томов по 400 страниц в каждом. Обе книги поступят в продажу 30 ноября, но уже можно оформить предварительный заказ в Amazon Japan и в японском магазине ebten.

    Первый том включает концепт-арты, иллюстрации к вступительному видеоролику и изображения персонажей и брони. Во второй книге будут изображения оружия, противников и деталям экипировки.

    На Amazon Japan каждый том стоит 4 400 йен (около 1 900 рубль), а в магазине ebten уже появилось ограниченное издание за 17 600 йен (больше 7 500 рублей), который, кроме артбука, включает иллюстрацию в рамке с изображением Годфри и специальный бокс для хранения книг.

    Famitsu также опубликовали несколько изображений из книги.

    Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 2 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 7 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 8 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 3 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 4 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 6 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 10 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 5 Официальный артбук по Elden Ring выпустят в Японии в ноябре 2022 года 1

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