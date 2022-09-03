Официальный артбук по Elden Ring выйдет в Японии в ноябре

Компания Kadokawa сообщила журналу Famitsu дату выхода артбуков по Elden Ring. Издание будет состоять из двух томов по 400 страниц в каждом. Обе книги поступят в продажу 30 ноября, но уже можно оформить предварительный заказ в Amazon Japan и в японском магазине ebten.

Первый том включает концепт-арты, иллюстрации к вступительному видеоролику и изображения персонажей и брони. Во второй книге будут изображения оружия, противников и деталям экипировки.

На Amazon Japan каждый том стоит 4 400 йен (около 1 900 рубль), а в магазине ebten уже появилось ограниченное издание за 17 600 йен (больше 7 500 рублей), который, кроме артбука, включает иллюстрацию в рамке с изображением Годфри и специальный бокс для хранения книг.