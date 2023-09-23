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    Новости

    «Она умрет, если вспомнит меня» — трейлер спецэпизодов «Доктора Кто»

    23 сентября 2023
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    23.09.2023
    298
    0 минут на чтение
    «Она умрет, если вспомнит меня» — трейлер спецэпизодов «Доктора Кто»

    BBC выпустила полноценный трейлер трех грядущих спецэпизодов «Доктора Кто» в честь 60-летия франшизы.

    К своим ролям вернутся Дэвид Теннант (Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна Ноубл). А Нил Патрик Харрис исполнит роль злодея.

    Шоураннером вновь выступает Рассел Т. Дэвис, который прежде возродил сериал. Саундтреком вновь занимается Мюррей Голд.

    Премьера состоится в ноябре — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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