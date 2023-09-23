«Она умрет, если вспомнит меня» — трейлер спецэпизодов «Доктора Кто»

BBC выпустила полноценный трейлер трех грядущих спецэпизодов «Доктора Кто» в честь 60-летия франшизы.
К своим ролям вернутся Дэвид Теннант (Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна Ноубл). А Нил Патрик Харрис исполнит роль злодея.
Шоураннером вновь выступает Рассел Т. Дэвис, который прежде возродил сериал. Саундтреком вновь занимается Мюррей Голд.
Премьера состоится в ноябре — точной даты пока нет.
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