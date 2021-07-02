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    Новости

    Организаторы премии Артура Кларка объявили финалистов сезона 2021

    2 июля 2021
    02.07.2021
    891
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    Организаторы премии Артура Кларка объявили финалистов сезона 2021

    Организаторы премии имени Артура Ч. Кларка объявили шорт-лист с финалистами сезона 2021 — юбилейного, 35-го. Работы выбирали судьи из Британской ассоциации научной фантастики, Фонда научной фантастики и Лондонского фестиваля научно-фантастических фильмов.

    Финалисты

    • Пейшнс Агбаби — The Infinite
    • Саймон Хименес — The Vanished Birds
    • Хао Цзинфан — Vagabonds (перевод с китайского Кена Лю)
    • Р. Б. Келли — Edge of Heaven
    • Лора Жан Маккей — The Animals in that Country
    • Валери Уолдес — Chilling Effect

    Председатель жюри Эндрю М. Батлер отметил, что, как и в предыдущих годах, жюри боролись за сокращение списка до шести романов. Он также отметил, что в этом году впервые в список вошли сплошь дебютанты.

    «Премия Артура Кларка» (The Arthur C. Clarke Award)  — британская премия за лучший научно-фантастический роман, опубликованный в прошлом календарном году. Одно из условий — на премию не должны выдвигаться работы самого Кларка.

    Премию присуждают с 1987 года, но в некоторые годы она не проводилась из-за отсутствия финансирования.

    Среди лауреатов за прошлые годы можно найти имена, например, Адриана Чайковски с книгой «Дети времени», Таде Томпсона с «Роузуотером», Эмили Сент-Джон Мандел со «Станцией Одиннадцать» и Энн Леки и её «Слугами правосудия».

    Победителя обещают назвать позднее. Обычно торжественная церемония проходит в сентябре.

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