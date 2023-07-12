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    Основные номинанты «Эмми» 2023 — главной сериальной премии. У The Last of Us 24 номинации!

    12 июля 2023
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    12.07.2023
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    Всё номинанты «Эмми» 2023 — главной сериальной премии

    12 июля стали известны номинанты премии «Эмми» в 2023-м. Во время прямой трансляции ведущие назвали кандидатов на статуэтки в основных категориях, которые отдельно относятся к драматическим, отдельно — к комедийным сериалам. Полный список доступен на сайте премии.

    В списке самых номинированных сериалов есть и фантастика. У сериала «Одни из нас» — 24 номинации, а у «Уэндсдей» — 12. А топ выглядит так:

    • «Наследники» — 27
    • «Одни из нас» — 24
    • «Белый лотос» — 23
    • «Тед Лассо» — 21
    • «Изумительная миссис Мэйзел» — 14
    • «Медведь» — 13
    • «Грызня» — 13
    • «Монстр» — 13
    • «Уэнсдей» — 12
    • «Барри» — 12
    • «Убийства в одном здании» — 11

    Что касается сериалов по «Звёздным войнам», то номинации распределили так:

    • «Андора» номинировали за драматический сериал, операторскую работу, режиссуру, сценарий, саундтрек, монтаж звука и визуальные эффекты.
    • «Оби-Вана» — за лучший мини-сериал, костюмы, монтаж, монтаж и сведение звука.
    • «Мандалорца» — за операторскую работу, костюмы, прически, грим, монтаж и сведение звука, графику, постановку и исполнение трюков.

    Лучший драматический сериал

    Лучший комедийный сериал

    • «Начальная школа «Эбботт»»
    • «Барри»
    • «Быть присяжным»
    • «Медведь»
    • «Удивительная миссис Мэйзел»
    • «Убийства в одном здании»
    • «Тед Лассо»
    • «Уэнсдей»

    Лучший мини-сериал или антология

    • «Грызня»
    • «Дамер — Монстр: История Джеффри Дамера»
    • «Дейзи Джонс & The Six»
    • «Флейшман в беде»
    • «Оби-Ван Кеноби»

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     Кот-император |  13.09.2022 |  63

    Фантастика осталась за бортом.

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