Основные номинанты «Эмми» 2023 — главной сериальной премии. У The Last of Us 24 номинации!

12 июля стали известны номинанты премии «Эмми» в 2023-м. Во время прямой трансляции ведущие назвали кандидатов на статуэтки в основных категориях, которые отдельно относятся к драматическим, отдельно — к комедийным сериалам. Полный список доступен на сайте премии.

В списке самых номинированных сериалов есть и фантастика. У сериала «Одни из нас» — 24 номинации, а у «Уэндсдей» — 12. А топ выглядит так:

«Наследники» — 27

«Одни из нас» — 24

«Белый лотос» — 23

«Тед Лассо» — 21

«Изумительная миссис Мэйзел» — 14

«Медведь» — 13

«Грызня» — 13

«Монстр» — 13

«Уэнсдей» — 12

«Барри» — 12

«Убийства в одном здании» — 11

Что касается сериалов по «Звёздным войнам», то номинации распределили так:

«Андора» номинировали за драматический сериал, операторскую работу, режиссуру, сценарий, саундтрек, монтаж звука и визуальные эффекты.

«Оби-Вана» — за лучший мини-сериал, костюмы, монтаж, монтаж и сведение звука.

«Мандалорца» — за операторскую работу, костюмы, прически, грим, монтаж и сведение звука, графику, постановку и исполнение трюков.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа «Эбботт»»

«Барри»

«Быть присяжным»

«Медведь»

«Удивительная миссис Мэйзел»

«Убийства в одном здании»

«Тед Лассо»

«Уэнсдей»

Лучший мини-сериал или антология