Основные номинанты «Эмми» 2023 — главной сериальной премии. У The Last of Us 24 номинации!

12 июля стали известны номинанты премии «Эмми» в 2023-м. Во время прямой трансляции ведущие назвали кандидатов на статуэтки в основных категориях, которые отдельно относятся к драматическим, отдельно — к комедийным сериалам. Полный список доступен на сайте премии.
В списке самых номинированных сериалов есть и фантастика. У сериала «Одни из нас» — 24 номинации, а у «Уэндсдей» — 12. А топ выглядит так:
- «Наследники» — 27
- «Одни из нас» — 24
- «Белый лотос» — 23
- «Тед Лассо» — 21
- «Изумительная миссис Мэйзел» — 14
- «Медведь» — 13
- «Грызня» — 13
- «Монстр» — 13
- «Уэнсдей» — 12
- «Барри» — 12
- «Убийства в одном здании» — 11
Что касается сериалов по «Звёздным войнам», то номинации распределили так:
- «Андора» номинировали за драматический сериал, операторскую работу, режиссуру, сценарий, саундтрек, монтаж звука и визуальные эффекты.
- «Оби-Вана» — за лучший мини-сериал, костюмы, монтаж, монтаж и сведение звука.
- «Мандалорца» — за операторскую работу, костюмы, прически, грим, монтаж и сведение звука, графику, постановку и исполнение трюков.
Лучший драматический сериал
- «Андор»
- «Лучше звоните Солу»
- «Дом Дракона»
- «Корона»
- «Одни из нас»
- «Наследники»
- «Белый лотос»
- «Шершни»
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа «Эбботт»»
- «Барри»
- «Быть присяжным»
- «Медведь»
- «Удивительная миссис Мэйзел»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
- «Уэнсдей»
Лучший мини-сериал или антология
- «Грызня»
- «Дамер — Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Дейзи Джонс & The Six»
- «Флейшман в беде»
- «Оби-Ван Кеноби»
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Кот-император | 13.09.2022 | 63
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