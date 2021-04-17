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    Новости

    «Остров мечты» обзавёлся тематической зоной по мультфильму «Монстры на каникулах»

    17 апреля 2021
    Кот-император
    17.04.2021
    579
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    В московском парке развлечений «Остров мечты» открылась тематическая зона «Отель Трансильвания» по мотивам мультфильма «Монстры на каникулах». Зона создана в виде курортного отеля, построенного для монстров Дракулой.

    Черновик 825

    Тематическая зона состоит из восьми сцен, которые оснащены более чем 50-ю аниматрониками — оживающими фигурами персонажей. В этой зоне посетители перемещаются на вагончиках, а в течение пути, который занимает три минуты, их развлекают аниматроники.

    Кроме «Отеля Трансильвания» зона включает снек-бар «Таверна Страхов», бургерная «Укус Вампира» и магазин «Сокровища Трансильвании».

    Это не страшный аттракцион, а «комедийная страшилка», как её назвали создатели. Зона создавалась командой парка «Остров мечты» совместно с Sony Animation более трёх лет, чтобы достичь большой проработки деталей и пространств.

    Четвёртая часть франшизы «Монстры на каникулах: Трансформания» выйдет в российских кинотеатрах 5 августа.

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    Мировая премьера 23 июля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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