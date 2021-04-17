«Остров мечты» обзавёлся тематической зоной по мультфильму «Монстры на каникулах»

В московском парке развлечений «Остров мечты» открылась тематическая зона «Отель Трансильвания» по мотивам мультфильма «Монстры на каникулах». Зона создана в виде курортного отеля, построенного для монстров Дракулой.

Тематическая зона состоит из восьми сцен, которые оснащены более чем 50-ю аниматрониками — оживающими фигурами персонажей. В этой зоне посетители перемещаются на вагончиках, а в течение пути, который занимает три минуты, их развлекают аниматроники.

Кроме «Отеля Трансильвания» зона включает снек-бар «Таверна Страхов», бургерная «Укус Вампира» и магазин «Сокровища Трансильвании».

Это не страшный аттракцион, а «комедийная страшилка», как её назвали создатели. Зона создавалась командой парка «Остров мечты» совместно с Sony Animation более трёх лет, чтобы достичь большой проработки деталей и пространств.

Четвёртая часть франшизы «Монстры на каникулах: Трансформания» выйдет в российских кинотеатрах 5 августа.