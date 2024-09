Outer Wilds, Elden Ring и Disco Elysium — топ-100 лучших игр «прямо сейчас» по версии Eurogamer

Eurogamer составило топ-100 игр, в которые «стоит сыграть прямо сейчас». В список включили только те тайтлы, которые доступны на актуальных платформах (PC, консолях и смартфонах).





Первое место занял Tetris Effect, которая будет актуальна еще долгие годы. В топ-10 также вошли относительно недавние хиты, включая Elden Ring, Baldur's Gate 3 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.





Скандальная The Last of Us Part 2 Remastered расположилась на 95 месте, Disco Elysium поставили на 54 позицию, Cyberpunk 2077 заняла 24 строчку, в то время как The Witcher 3 не попал в список вовсе .





Топ-10:

Издание