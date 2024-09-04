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Outer Wilds, Elden Ring и Disco Elysium — топ-100 лучших игр «прямо сейчас» по версии Eurogamer
Андрей Квасков
6 сентября 15:31
2259
1 минута на чтение
Издание Eurogamer составило топ-100 игр, в которые «стоит сыграть прямо сейчас». В список включили только те тайтлы, которые доступны на актуальных платформах (PC, консолях и смартфонах).

Первое место занял Tetris Effect, которая будет актуальна еще долгие годы. В топ-10 также вошли относительно недавние хиты, включая Elden Ring, Baldur's Gate 3 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Скандальная The Last of Us Part 2 Remastered расположилась на 95 месте, Disco Elysium поставили на 54 позицию, Cyberpunk 2077 заняла 24 строчку, в то время как The Witcher 3 не попал в список вовсе.

Топ-10:
  1. Tetris Effect
  2. Mario Kart 8 Deluxe
  3. Outer Wilds
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  6. Baldur's Gate 3
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Elden Ring
  9. Nex Machina
  10. Return of the Obra Dinn

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Андрей Квасков
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