Paramount нашла сценаристов для игрового фильма про Черепашек-ниндзя. Продюсирует Майкл Бэй

Рубрика «они ещё живы».
Оказывается, Paramount планирует и дальше развивать франшизу «Черепашки-ниндзя» на большом экране. Студия наняла сценаристов и комиков Колина Жоста и его брата Кейси Жоста написать сценарий к новому игровому фильму (не документальному и не анимационному).
Братья известны по комедийным скетчам, работе над передачей Saturday Night Live и фильмом «Лето на Статен-Айленд». Продюсером выступит Майкл Бэй.
Детали сюжета пока держатся в секрете.
Paramount перезапустила франшизу в 2014-м. Первый фильм при бюджете в 125 миллионов долларов собрал по миру 485 миллионов. А вторая часть, с бюджетом в 135 миллионов, выступила куда скромнее — касса составила 245 миллионов.
По всей видимости, Paramount зашевелилась после того, как Nickelodeon объявила о разработке компьютерного мультфильма от команды Эвана Голдберга и Сета Рогена. Его выход запланирован на август 2023 года.
Даты выхода у «Черепашек» от Paramount нет.
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