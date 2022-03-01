Paramount также приостановила кинопоказы в России — «Соника 2 в кино» и «Затерянный город» 

Кинокомпания Paramount присоединилась к другим крупным мейджорам и приостановила показ своих всех своих релизов. Среди них, например, «Соник 2 в кино» и «Затерянный город», которые должны были выйти в марте, в российских кинотеатрах не покажут. Причина всё та же — военные действия в Украине.
В связи с продолжающейся трагедией в Украине, мы решили приостановить кинотеатральные релизы наших будущих фильмов в России, включая «Затерянный город» и «Соник 2 в кино».
В начале марта в связи с вооружённым конфликтом приостановил работу с российскими компаниями и Netflix.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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