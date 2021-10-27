Парк Юрского периода не за горами? В Китае нашли «остатки» оригинальной ДНК динозавра

Настоящий «Парк Юрского периода» пока остается фантастикой, но каждая новая находка, связанная с динозаврами, продолжает дразнить надежду клонировать в будущем этих доисторических существ. Так, ученые из Музея природы Шаньдунь Тяньюй в Китае заявили о находке «остатков» оригинальной ДНК динозавра. Их работа описана в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

В своей работе ученые рассказывают, как им удалось изолировать «прекрасно сохранившиеся» хрящевые клетки динозавра возрастом 125 миллионов лет, чьи окаменелые останки были найдены в Северо-Восточном Китае. Речь идет о представителе вида маленьких пернатых тероподов под названием каудиптерикс. Эти динозавры были примерно того же размера, что и современные павлины.

Для поисков следов ДНК ученые использовали фрагмент окаменелого хряща из правой бедренной кости динозавра и декальцинировали его. Далее они прибегли к различным химическим и микроскопическим методам его анализа, частично окрасив его гематоксилином и эозином, – химикатами, вступающими в реакцию с ядром и цитоплазмой сохранившихся клеток.

При окрашивании этими веществами хрящей каудиптерикса и курицы, они обнаружили, что оба образца реагируют одинаково. Более того, ученые утверждают, что в одной из клеток хряща динозавра смогли разглядеть ядро с окаменевшими нитями хроматина. Из этого материала состоят хромосомы организмов, не считая бактерий.

Очевидно, мы заинтересованы в окаменелых ядрах клеток, ведь именно там должна находиться большая часть ДНК, если она сохранилась.

Многие эксперты считают, что в данном случае исследователи в действительности не находили признаков ДНК динозавра. Даже при наилучших обстоятельствах ДНК не смогла бы сохраниться более трех миллионов лет. Что уж говорить о 100 миллионах лет. Они также могли окрасить химикатами неорганическое вещество, которое только с виду походит на клеточное.

Самая старая ДНК, которую ученым удалось секвенировать, принадлежит шерстистому мамонту возрастом около одного миллиона лет. В то же время самым «молодым» динозаврам – по крайней мере 65 миллионов лет. Но если будущие эксперименты подтвердят предположения ученых из Китая, это может привести к серьезным изменениям.