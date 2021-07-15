Первую часть «Гарри Поттера» перевыпустят с режимом «волшебного» просмотра

Warner Bros. в честь 20-летия «Гарри Поттера и Философского камня» перевыпустит фильм в цифровом формате, а также на Blu-ray и DVD.
Главная особенность переиздания — режим «Волшебного кино» с «забавными и проницательными» комментариями Криса Коламбуса, а также наложенной графикой и звуком в некоторых сценах.
Также эта версия включает в себя интересные факты о производстве картины, удаленные сцены и даже своего рода викторины.
Обновленная первая часть «Гарри Поттера» станет доступна 17 августа.
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