Первую часть «Гарри Поттера» перевыпустят с режимом «волшебного» просмотра

Warner Bros. в честь 20-летия «Гарри Поттера и Философского камня» перевыпустит фильм в цифровом формате, а также на Blu-ray и DVD.

Главная особенность переиздания — режим «Волшебного кино» с «забавными и проницательными» комментариями Криса Коламбуса, а также наложенной графикой и звуком в некоторых сценах.

Также эта версия включает в себя интересные факты о производстве картины, удаленные сцены и даже своего рода викторины.

Обновленная первая часть «Гарри Поттера» станет доступна 17 августа.