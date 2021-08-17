Первые кадры мультсериала Inside Job от создателей «Гравити Фолз» и «Обычного мультика»

Entertainment Weekly опубликовал первые кадры анимационного комедийного сериала Inside Job о теориях заговора. На Netflix официальный перевод звучит как «Корпорация Заговор».

В центре событий — сотрудники корпорации Cognito (Cognito Inc.), которая занимается сокрытием теорий заговора. Да, в этом мире теории заговора реальны, здесь по офисам шастают грибы-телепаты и рептилоиды-оборотни. Главная героиня — антисоциальная девушка-гик Рейган Ридли, которой нужно как-то сохранять порядок на рабочем месте. Она и её коллеги верят, что мир вообще-то может быть лучшим местом, и потому они хотят что-то изменить.

Создательница сериала — Сион Такэути, она занималась «Гравити Фолз» и «Обычным мультиком». Исполнительным продюсером выступает наш любимый Алекс Хирш.

Inside Job озвучили Лиззи Каплан, Кристиан Слейтер, Кларк Дюк, Тиша Кэмпбелл и другие.

Кадры



Все эпизоды выйдут на Netflix 22 октября.