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    Первый тизер «Барби» пародирует «Космическую одиссею»

    16 декабря 2022
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    16.12.2022
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    Первый тизер «Барби» пародирует «Космическую одиссею

    Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер «Барби», который пародирует вступление «Космической одиссеи».

    В ролике говорится, что куклы в виде пупсов существовали с начала времен, но от них отказались, когда появилась Барби.

    Главные роли исполнили Марго Робби, Райан Гослинг и Шути Гатва. Режиссером выступила Грета Гервиг, наиболее известная по «Маленьким женщинам».

    Премьера состоится 21 июля 2023 года.

    Тизер-трейлер

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    Первый тизер «Барби» пародирует «Космическую одиссею 1

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    Редактор
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