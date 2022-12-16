Первый тизер «Барби» пародирует «Космическую одиссею»

Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер «Барби», который пародирует вступление «Космической одиссеи».
В ролике говорится, что куклы в виде пупсов существовали с начала времен, но от них отказались, когда появилась Барби.
Главные роли исполнили Марго Робби, Райан Гослинг и Шути Гатва. Режиссером выступила Грета Гервиг, наиболее известная по «Маленьким женщинам».
Премьера состоится 21 июля 2023 года.
Тизер-трейлер
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