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    Новости

    Первый тизер хоррора «Обладатель» от Брэндона Кроненберга

    17 июля 2020
    Кот-император
    17.07.2020
    1839
    0 минут на чтение

    В сети появился первый тизер хоррора «Обладатель» (Possessor) от Брэндона Кроненберга — сына легендарного режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха», «Экзистенция»). Ролик относится к категории Red Band — с кровищей и жестокостью.

    «Обладатель» — научно-фантастический триллер, который рассказывает про убийцу-корпоранта Тасю Вос (Tasya Vos). Используя особый имплант, Вос может контролировать тела других людей, чтобы устранять высокостатусные цели. Но в последнем задании что-то идёт не так — Вос оказывается в плену разума, и эта ловушка может её уничтожить.

    Роль Вос исполнила Андреа Райзборо («Мэнди»), а ещё в картине появятся Дженнифер Джейсон Ли, Шон Бин, Таппенс Мидлтон и другие.

    Студия планирует выпустить «Обладателя» этой осенью. Точной даты нет, возможно, картину отправят сразу на онлайн-площадки.

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    Кот-император
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