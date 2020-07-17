Первый тизер хоррора «Обладатель» от Брэндона Кроненберга

В сети появился первый тизер хоррора «Обладатель» (Possessor) от Брэндона Кроненберга — сына легендарного режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха», «Экзистенция»). Ролик относится к категории Red Band — с кровищей и жестокостью.

«Обладатель» — научно-фантастический триллер, который рассказывает про убийцу-корпоранта Тасю Вос (Tasya Vos). Используя особый имплант, Вос может контролировать тела других людей, чтобы устранять высокостатусные цели. Но в последнем задании что-то идёт не так — Вос оказывается в плену разума, и эта ловушка может её уничтожить.

Роль Вос исполнила Андреа Райзборо («Мэнди»), а ещё в картине появятся Дженнифер Джейсон Ли, Шон Бин, Таппенс Мидлтон и другие.

Студия планирует выпустить «Обладателя» этой осенью. Точной даты нет, возможно, картину отправят сразу на онлайн-площадки.