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    Первый тизер постапокалиптического сериала по видеоиграм Twisted Metal

    28 апреля 2023
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    28.04.2023
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    Peacock опубликовал постер и первый тизер сериала Twisted Metal — экранизации одноимённой серии постапокалиптических видеоигр.

    Действие игр разворачивается в Лос-Анджелесе, куда съезжались профессиональные водители, чтобы поучаствовать в гоночном турнире на выживание. Собственно, в трейлере показывают, как изменился город после конца света.

    Главную роль исполнил Энтони Маки («Чёрное зеркало», «Сокол и Зимний солдат»). Помимо него в сериале сыграли Стефани Беатриз, Томас Хейден Чёрч, Самоа Джо, Ричард Кебрал и другие. Производством сериала занимались Рет Риз и Пол Верник («Зомбиленд», «Дэдпул»).

    Постер

    Первый тизер постапокалиптического сериала по видеоиграм Twisted Metal 1

    Шоу стартует 27 июля на Peacock.

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