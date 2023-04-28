Первый тизер постапокалиптического сериала по видеоиграм Twisted Metal

Peacock опубликовал постер и первый тизер сериала Twisted Metal — экранизации одноимённой серии постапокалиптических видеоигр.
Действие игр разворачивается в Лос-Анджелесе, куда съезжались профессиональные водители, чтобы поучаствовать в гоночном турнире на выживание. Собственно, в трейлере показывают, как изменился город после конца света.
Главную роль исполнил Энтони Маки («Чёрное зеркало», «Сокол и Зимний солдат»). Помимо него в сериале сыграли Стефани Беатриз, Томас Хейден Чёрч, Самоа Джо, Ричард Кебрал и другие. Производством сериала занимались Рет Риз и Пол Верник («Зомбиленд», «Дэдпул»).
Постер
Шоу стартует 27 июля на Peacock.
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