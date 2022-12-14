Первый тизер-трейлер «Крика VI»

Paramount Pictures представила первый тизер-трейлер слэшера «Крик VI», в котором убийца Призрачное лицо затесался среди наряженных в костюмы людей.
На этот раз сюжет развернется в Нью-Йорке, куда переезжают выжившие герои прошлой части после событий в Калифорнии.
За постановку вновь отвечают Мэтт беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет. Главные роли исполнят Кортни Кокс, Дженна Ортега, Джасмин Савой Браун, Тони Револори и Сама Уивинг.
Премьера состоится 3 октября 2023 года.
Тизер
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