Первый трейлер «Мира юрского периода: Господство» — с пернатыми динозаврами!

Universal Pictures представила дебютный трейлер заключительной части «Мира юрского периода» с подзаголовком «Господство».

Сюжет развернется спустя четыре года после событий предыдущего фильма: остров Нублар был уничтожен, а динозавры вырвались на свободу и превратились в настоящую угрозу для человечества.

В режиссерском кресле вновь Колин Треворроу. А главные роли исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Сэм Нил и другие.

Премьера картины в России состоится 9 июня.