Первый трейлер «Мира юрского периода: Господство» — с пернатыми динозаврами!

Universal Pictures представила дебютный трейлер заключительной части «Мира юрского периода» с подзаголовком «Господство».
Сюжет развернется спустя четыре года после событий предыдущего фильма: остров Нублар был уничтожен, а динозавры вырвались на свободу и превратились в настоящую угрозу для человечества.
В режиссерском кресле вновь Колин Треворроу. А главные роли исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Сэм Нил и другие.
Премьера картины в России состоится 9 июня.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: некромант«Восстань из могилы!».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.