Первый трейлер RPG в духе Arcanum — New Arc Line

Студия Dreamate представила дебютный трейлер New Arc Line — фэнтезийной RPG в сеттинге стимпанка.
Действие тайтла развернется в золотой век магии и технологий, а игрокам предстоит исследовать масштабный мир, создавать смертоносные устройства, осваивать волшебство и так далее. Естественно, решения будут влиять на сюжет. Более того, можно будет заводить романы и плести заговоры.
Сами разработчики вдохновляются культовой RPG из начала «нулевых» Arcanum от Troika Games.
Игра выйдет в 2024 году на PS5, XSX/S и ПК. Точной даты пока нет.
Трейлер
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