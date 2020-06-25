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    Новости

    Первый трейлер «Туве» — фильма про Туве Янссон, создательницу муми-троллей

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    2854
    1 минут на чтение
    Первый трейлер «Туве» — фильма про Туве Янссон, создательницу муми-троллей

    В сети появился первый трейлер байопика «Туве», посвящённого финской писательнице и художнице Туве Янссон.

    Создатели описывают картину как драму о «творческой энергии знаменитой писательницы и поисках идентичности, желаний и свободы». Фильм спродюсировала студия Helsinki-filmi, а главную роль исполнила Альма Пёвсти. В основе сюжета лягут ранние годы, когда писательница познакомилась с театральной деятельницей Вивикой Бандлер. «Туве» сняла Зайда Бергрот, а сценарий написала Ээва Путро, окончившая Российский государственный институт сценических искусств.

    Картину первоначально планировали выпустить осенью 2020-го. Пока что точной даты нет.

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    Кот-император
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