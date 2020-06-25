Первый трейлер «Туве» — фильма про Туве Янссон, создательницу муми-троллей

В сети появился первый трейлер байопика «Туве», посвящённого финской писательнице и художнице Туве Янссон.

Создатели описывают картину как драму о «творческой энергии знаменитой писательницы и поисках идентичности, желаний и свободы». Фильм спродюсировала студия Helsinki-filmi, а главную роль исполнила Альма Пёвсти. В основе сюжета лягут ранние годы, когда писательница познакомилась с театральной деятельницей Вивикой Бандлер. «Туве» сняла Зайда Бергрот, а сценарий написала Ээва Путро, окончившая Российский государственный институт сценических искусств.

Картину первоначально планировали выпустить осенью 2020-го. Пока что точной даты нет.