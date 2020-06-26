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    Новости

    Писательница отменила публикацию своего романа после критики темнокожей фантастки

    26 июня 2020
    Кот-император
    26.06.2020
    2541
    1 минут на чтение
    Писательница отменила публикацию своего романа после критики темнокожей фантастки

    20 июня писательница подростковой фантастики Александра Дункан представила обложку своего нового романа. Аннотация гласила, что действие развернётся вокруг Наоми — внучки могущественной ведьмы из группы гулла. По сюжету, девушка отправляется в Чарлстон (Южная Каролина), чтобы бороться с тёмными силами, нависшими над городом.

    Темнокожая писательница Бетани Морроу прокомментировала анонс и обложку. У неё вызвало вопросы, как белый автор совсем другой культуры собирается рассказывать мифологическую историю, основанную на субкультуре гулла.

    Меня сразу же обеспокоило не только то, что белый автор пишет персонажа из субэтнической группы гулла, одной из самых непредставленных и стёртых групп людей, но то, что речь идёт о ведьме… и то, что она «скрыта у всех на виду?»

    Спустя несколько дней после этого разговора Дункан выпустила заявление, в котором рассказала, что отзывает свою рукопись из издательства. Она признала, что было ошибкой написать книгу, которая включала бы культуры Чарлстона и Лоукантри (регион Южной Каролины), где разворачивается сюжет книги. Дункан также пояснила, что «её собственный ограниченный взгляд на мир белого человека» привёл к некорректному предположению будто бы она может ответственно изобразить чужую культуру.

    Кроме того, писательница призвала ознакомиться с подростковой фантастикой темнокожих авторов.

    Издательство Greenwillow (импринт HarperCollins), в котором должна была выйти книга, прокомментировало ситуацию порталу Pubisher’s Weekly.

    Мы поддерживаем решение Александры Дункан забрать рукопись Ember Days и не публиковать её. Мы будем рады поработать с ней над новыми проектами в будущем.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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