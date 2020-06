Писательница отменила публикацию своего романа после критики темнокожей фантастки

20 июня писательница подростковой фантастики Александра Дункан представила обложку своего нового романа. Аннотация гласила, что действие развернётся вокруг Наоми — внучки могущественной ведьмы из группы гулла. По сюжету, девушка отправляется в Чарлстон (Южная Каролина), чтобы бороться с тёмными силами, нависшими над городом.

Темнокожая писательница Бетани Морроу прокомментировала анонс и обложку. У неё вызвало вопросы, как белый автор совсем другой культуры собирается рассказывать мифологическую историю, основанную на субкультуре гулла.

I'm immediately concerned about an apparently white author not only writing a Gullah character, a very underrepresented and erased people group, but then writing about a Conjure woman….and how/what is she "hiding in plain sight"?

— Bethany C. Morrow says Buy SAVING RUBY KING!! (@BCMorrow) June 20, 2020