Писательница отменила публикацию своего романа после критики темнокожей фантастки

20 июня писательница подростковой фантастики Александра Дункан представила обложку своего нового романа. Аннотация гласила, что действие развернётся вокруг Наоми — внучки могущественной ведьмы из группы гулла. По сюжету, девушка отправляется в Чарлстон (Южная Каролина), чтобы бороться с тёмными силами, нависшими над городом.

Темнокожая писательница Бетани Морроу прокомментировала анонс и обложку. У неё вызвало вопросы, как белый автор совсем другой культуры собирается рассказывать мифологическую историю, основанную на субкультуре гулла.

I'm immediately concerned about an apparently white author not only writing a Gullah character, a very underrepresented and erased people group, but then writing about a Conjure woman….and how/what is she "hiding in plain sight"? — Bethany C. Morrow says Buy SAVING RUBY KING!! (@BCMorrow) June 20, 2020

Меня сразу же обеспокоило не только то, что белый автор пишет персонажа из субэтнической группы гулла, одной из самых непредставленных и стёртых групп людей, но то, что речь идёт о ведьме… и то, что она «скрыта у всех на виду?»

Спустя несколько дней после этого разговора Дункан выпустила заявление, в котором рассказала, что отзывает свою рукопись из издательства. Она признала, что было ошибкой написать книгу, которая включала бы культуры Чарлстона и Лоукантри (регион Южной Каролины), где разворачивается сюжет книги. Дункан также пояснила, что «её собственный ограниченный взгляд на мир белого человека» привёл к некорректному предположению будто бы она может ответственно изобразить чужую культуру.

Кроме того, писательница призвала ознакомиться с подростковой фантастикой темнокожих авторов.

Издательство Greenwillow (импринт HarperCollins), в котором должна была выйти книга, прокомментировало ситуацию порталу Pubisher’s Weekly.